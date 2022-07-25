Çetinkaya’da Yemen aday

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde uzun zamandır devam eden başkan arayışları son buluyor. Camianın eski başkanlarından Süleyman Yemen, Cuma günü başkan adaylığı başvurusunu Divan Kuruluna ileterek Salı günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda camianın onayını isteyecek.

Süleyman Yemen geçtiğimiz sezon Düzkaya maçı sonrası maçın hakemlerine yönelik saldırı ve darp olayından dolayı KTFF Disiplin Kurulu tarafından talimatlara göre sürekli hak mahrumiyeti cezası yani ömür boyu men cezasına çarptırılmıştı.

Çetinkaya genel kurulu 26 Temmuz Salı akşamı saat 19:30’da Çetinkaya Türk Spor Kulübü Metehan Tesislerinde gerçekleştirilecek.

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25/07/2022 12:55