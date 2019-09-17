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Çetinkaya'dan Basketbol Atağı

Yıllar sonra Kadri Alagöz'ün koçluğunda Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde mücadele edecek olan Çetinkaya, dün üç önemli isme imzaları attırdı.

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17/09/2019

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Çetinkaya'dan Basketbol Atağı

Yıllar sonra Kadri Alagöz'ün koçluğunda Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde mücadele edecek olan Çetinkaya, dün üç önemli isme imzaları attırdı.

 

Basketbol Federasyonundaki imza töreninde Başkan Ahmet Sütcü'nün huzurunda, YDÜ'den Doğukan Doğu, Koopspor'dan Benon Selengin ve GAÜ'den Çağakan Kılıç, koç Kadri Alagöz'ün eşliğinde kendilerini Çetinkaya basketbolcusu yapan imzaları attılar. Çetinkaya, imza töreninden sonra Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yeni sezona yönelik ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kaynak: Halk Spor
 


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TAGS: çetinkaya, basketbol, transfer, benon selengin, doğukan doğu, Çağakan Kılıç, Kadri Alagöz, haber kıbrıs
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