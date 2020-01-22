Çetinkaya’dan FIFA’ya bir mektup daha

Çetinkaya Kulübü, geçtiğimiz gün FIFA’ya yeni bir mektup göndererek yaşanan mağduriyetinin giderilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti

İKİNCİ MEKTUP DA GÖNDERİLDİ:

Çetinkaya Kulüp Başkanı Bülent Dizdarlı’nın FIFA’ya 17 Haziran 2019’da göndermiş olduğu mektup sonrasında kulüpten FIFA’ya 18 Ocak Cumartesi günü yeni bir mektup gönderildi. İlk mektuba paralel olarak Çetinkaya’nın Kıbrıs Futbol Federasyonu kurucularından olduğu ve diğer ülke takımları ile futbol oynama hakkından bahsedildi

Çetinkaya Kulübü, geçtiğimiz gün FIFA’ya yeni bir mektup göndererek yaşanan mağduriyetinin giderilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını talep etti.

Çetinkaya Kulübü’nün 18 Ocak tarihinde FIFA’ya gönderdiği mektupta şunlar kaleme alındı:

“29 Ekim 2019 tarihli mektubunuzdan ötürü müteşekkiriz. Mektupta söyledikleriniz not edilmiştir. Yazdığınız mektup içeriğinde; söz konusu hamlelerin sonu olmayan bir tartışmaya mahal vereceğini düşünüyoruz.

Kıbrıs Türk futbol takımlarının yabancı takımlar ile maç yapabilmesi için sizlerden özel bir muamele rica ediyoruz.

Sizden ricam durumu tekrardan gözden geçirip bizlere maç yapma konusunda engelsiz bir yol açma konusunda yardımcı olmanızdır.

Bu bağlamda yeni yılınızı kutlarım.

Dr.Bülent Dizdarlı – Çetinkaya Başkanı”

İlk mektup 17 Haziran 2019’da gönderilmişti

Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı FIFA’ya ilk mektubunu 17 Haziran 2019’da göndermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya gönderilen mektup şöyleydi:

“Dikkatinizi çekmek isteriz ki Çetinkaya Futbol Kulübü, (Lefkoşa Türk Spor Kulübü olarak 23 Eylül 1934’de kurulan Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun kurucularındandır.) Kıbrıs’ta yaşanan olaylardan dolayı Kıbrıs Türk spor kulüplerinin Kıbrıs dışında oynamasına izin verilmiyor. 1974 olaylarının üzerinden 45 yıl geçti. Kıbrıs Türk futbol takımları Kıbrıs dışında oynama haklarından uzun bir süredir mahrum bırakılıyor. Bu haksız durum Kıbrıs Türk futbolunun gelişememesi ve Avrupa standartlarına ulaşamaması anlamına geliyor. Bu noktada Güney Kıbrıs ile de futbol karşılaşmaları yapamıyoruz. Bu adaletsiz durumun üstesinden gelmek için sizden yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Siyaset, spor aktivitelerini önlememelidir ve bunun Kıbrıs adasına barış getirmede etkili olacağına inanıyoruz. Çetinkaya ve diğer Kıbrıs Türk futbol kulüplerinin Kıbrıs’ın dışında futbol maçları oynamasını etkinleştirme girişiminde bulunursanız çok daha memnun olacağız. Şu anda Türkiye’den Türk takımlarla da futbol maçı oynayamıyoruz. İnsan haklarının ön planda bulunduğu günümüzde Kıbrıs Türk futbol takımlarının diğer ülkelerle futbol oynamaya hakları vardır. Bu konuda yardımınız ve güvenceniz çok önemlidir.”

FİFA’dan cevap 29 Ekim 2019’da gelmişti

Çetinkaya’nın FIFA Başkanı Gianni İnfantino’ya gönderdiği 17 Haziran 2019 tarihli mektubuna 29 Ekim 2019 tarihinde cevap gelmişti. Cevap mektubunu FIFA Başkan Vekili Veron Musengo Omba yazmıştı. İşte cevap mektubu:

“Kıbrıs adasındaki futbolun durumu ile ilgili olarak 17 Haziran 2019 tarihli mektubunuz için teşekkür ederiz. Cevabımızın normalden uzun sürmesiyle sonuçlanan bir süreçle ilgili tüm ilgili paydaşlarla kapsamlı bir danışma süreci tamamladık. Umarım bu gecikme sizi rahatsız etmemiştir. FIFA’nın, Kıbrıs adasındaki Futbol toplulukları arasında futbolun ilerlemesini kolaylaştırmaya tamamen bağlı olduğunu yinelemek isteriz. Bu bağlamda, Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (CTFA) arasındaki ilişki hakkındaki 1996 önerisine referansınızı hatırlatmak isteriz. Ayrıca CTFA’ya bağlı kulüpler ve FIFA üyesi olan derneklere bağlı kulüpler arasında dostluk maçlarının oynanabileceğini açık bir şekilde dilediğinizi belirtiyoruz.

Aynı konuda bir mektup 23 Temmuz 2019’da Çetinkaya Başkanı F. Bülent Dizdarlı (ekine bakınız) tarafından bize gönderildi. FIFA, konuyu ele almak için başvuru çerçevesinin 5 Kasım 2013 tarihinde FIFA ve UEFA’nın gözetiminde CFA ve CTFA tarafından imzalanan “Kıbrıs’ta Futbol İçin Geçici Anlaşma” çizilmesinin gerektiğini varsayar. Geçici sözleşme, FIFA ve UEFA yasalarına tam olarak ilişkin olarak atılması gereken adımları ayrıntılı olarak ortaya koymakta ve diğer hususların yanı sıra, kulüpler arası dostluk maçlarının ve kulüplerarası uluslararası dostluk maçların kolaylaştırılmasını da kapsamaktadır. Ne yazık ki, geçici anlaşmanın bugüne kadar uygulanmadığı görülüyor. Karşılaşılan zorluklara rağmen, FIFA, UEFA ile tam bir işbirliği içinde, geçici anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için ilgilenen herkesin hizmetindedir.”

22/01/2020 12:30