Çetinkaya’dan güç gösterisi

Tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele eden efsane takım olarak bilinen Çetinkaya dün akşam dayanışma gecesi düzenledi.

Lefkoşa Golden Tulip havuz başında gerçekleştirilen geceye ilgi büyüktü. Yaklaşan seçimler nedeniyle aday olan isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP genel başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi genel başkanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, kulüp başkanları ve Çetinkaya sevdalıları katıldı.

Gecenin başında kulüp başkanı Ceran Tunalı bir konuşma yaparak Metehan tesislerindeki sahaya Mustafa Defteralı isminin verilmesine karar verdiklerini açıkladı. Tunalı daha sonra takıma sponsor olan Rauf Denktaş’a bir forma hediye etti.

Gecenin sonunda eski başkanla Cemal Bulutoğluları, Hasan Macila, Mehmet Tatar, Ömer Arhun, Meriç Erülkü, Zeki Ziya, Tözün Tunalı, Asım Vehbi ve Süleyman Yemen sahneye çıkarak güç gösterisi yaptı.

Gecede gerçekleştirilen bağışta ise 410 bin TL Toplandı.

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08/12/2021 10:53