Çetinkaya’dan olaylarla ilgili açıklama

Çetinkaya Türk Spor Kulübü, cumartesi günü Düzkaya ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada konunun basına yansıdığı şekilde olmadığı, hakem Necmi Bulut’un kendilerine yönelik kötü söylemlerinin olayların fitilini alevlendirdiği ifade edildi. Kulüp başkanı Ceran Tunalı’nın Bulut tarafından düşürülmesi sonrası üzücü olayların yaşandığı belirtilen açıklamada her ne olursa olsun yaşanmaması gereken olayların yaşandığı, bu üzücü olaylardan dolayı başta Necmi Bulut ve hakem ve futbol camiasından özür dilendi. Açıklama şu şekilde:

“Bulut’un sözleri olayların fitilini alevlendirdi”

“26.02.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya KOSK-Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında oynanan maçtan sonra yaşanan olaylardan ötürü büyük üzüntü duymaktayız.

Öncelikle, rakip ve dost takım Düzkaya KOSK’u almış olduğu galibiyetten ötürü tebrik ederiz.

Maç sonu yaşanan olaylarla ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü tarafından kulüp başkanı ve/veya yöneticilerimiz ile ilgili olarak bir polis soruşturması başlatılmakla birlikte konunun basına yansıtıldığı şekilde cereyan etmediğini de belirtmek isteriz. Şöyle ki: Maçın son dakikalarında yardımcı hakem Necmi Bulut yöneticilerimize ve taraftarlarımıza yönelik kötü söylemler içerisinde bulunmuştur. MHK üyesi bir hakemin bu yöndeki söylemlerinden ötürü büyük üzüntü duyduğumuzu ve asla tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Ancak olayların fitilini söz konusu söylemler alevlendirmiştir.”

“Başkanımızın Bulut tarafından düşürülmesi sonrası üzücü olaylar yaşandı”

“Maçın bitiş düdüğü ile birlikte kulüp başkanımız yardımcı hakemin söylemi hakkında şikayet etmeye doğru yöneldiği ve orada bulunanları yatıştırmaya çalışması esnasında Necmi Bulut tarafından iteklenerek yere düşürülmüştür. Kulüp başkanımızın yardımcı hakeme yönelik herhangi bir fiziki ve/veya sözlü saldırısı olmamıştır. Ancak kulüp başkanımızın düşürülmesi sonrasında üzücü olaylar yaşanmıştır.”

“Bulut, tüm hakemler ve futbol camiasından özür dileriz”

“Maç sonu yaşanan olaylar ne sebep olursa olsun yaşanmaması gereken olaylar olup kulübümüzün böylesi bir olay içerisinde yer alması kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmüştür. Olaylar ne kulübümüze ne de futbol camiasına yakışmamıştır. Olayların yatışması için büyük çaba sarfeden polis mensuplarına, sağduyulu Düzkaya yöneticileri, hocaları ve sağduyulu kulübümüz yöneticileri ve hocalarına teşekkür ederiz.

Kulübümüz polis soruşturması olması hasebiyle tahkikata herhangi bir etki etmeyecek şekilde yaşanan bu üzücü olaylardan dolayı başta Necmi Bulut hocamız olmak üzere tüm hakem ve futbol camiasından özür dileriz.”

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28/02/2022 17:51