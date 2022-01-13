Çetinkaya’dan önemli galibiyet: 57-49
13/01/2022
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 57-49 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk periyodu 15-10 üstün geçen Çetinkaya, soyunma odasına da 29-24 önde gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıda korumayı başaran Lefkoşa ekibi, maçı 57-49 kazanarak büyük sevinç yaşadı.
Maçın en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Çetinkaya’dan Issouf olurken, Soyer Hacıganimler’den Omah’ın 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
AÇILIŞ KUPASI PUAN DURUMU
1-Koopspor 3 3 - 6
2-GAÜ 3 1 2 4
3-H.Soyer 3 1 2 4
4-Çetinkaya 3 1 2 4