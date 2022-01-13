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Çetinkaya’dan önemli galibiyet: 57-49

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13/01/2022

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Çetinkaya’dan önemli galibiyet: 57-49

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 57-49 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlk periyodu 15-10 üstün geçen Çetinkaya, soyunma odasına da 29-24 önde gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıda korumayı başaran Lefkoşa ekibi, maçı 57-49 kazanarak büyük sevinç yaşadı.

Maçın en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Çetinkaya’dan Issouf olurken, Soyer Hacıganimler’den Omah’ın 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

AÇILIŞ KUPASI PUAN DURUMU

1-Koopspor        3              3             -              6

2-GAÜ                  3              1             2             4

3-H.Soyer            3              1             2             4

4-Çetinkaya       3              1             2             4

 

13/01/2022 21:35
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TAGS: Çetinkaya’dan önemli galibiyet: 57-49
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