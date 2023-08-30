Çetinkaya'nın Acapulco Kampı Başladı

Çetinkaya yeni sezona yönelik hazırlıklarını kamp yaparak sürdürüyor.

Acapulco Sports Park'ta günde çift antrenmanla tempo yükselten sarı kırmızılıların kampına 27 futbolcu katıldı.

Teknik direktör Cemal Kır ve ekibi 5 günlük kamp çalışmalarından sonra kadronun 22 futbolcuya düşürüleceğini belirtti.

Sponsor desteğiyle bu sezon geniş ve alternatifli bir kadro kuran Çetinkaya'da başkan Mehmet Tatar ligde istikrarlı ve disiplinli bir takım izleteceklerini söyledi.

Sarı kırmızılılar yabancı transferini ülkemizde daha önce forma giyen etkili iki hücum futbolcusu Ernest ve Osita ile tamamladı.