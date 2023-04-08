Çetinkaya'nın U12 İzmir Cup gururu

Altınordu Kulübü'nün organize ettiği 12 yaş altı İzmir Cup'a katılan Çetinkaya ikinci gün maçlarını 2 galibiyetle tamamladı.

20 ülkeden 72 takımın katıldığı organizasyonda sarı kırmızılı minik sporcuların dünya kulüplerinin sporcuları ile kucaklaşması alkışlarla karşılandı.

Bugün Marsilya ve Göztepe'ye mağlup olan Çetinkaya, Kayserispor'u 3-2, Sivasspor'u da 1-0'lik skorlarla geçmeyi başardı.

Gruplardan çıkan takımların maçları ile sıralamaların belli olacağı İzmir Cup'ta Çetinkaya yarın 3 dostluk maçı yapacak ve Pazartesi günü ülkemize dönecek.

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08/04/2023 22:23