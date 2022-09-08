Çetinkaya'ya Senagalli santrafor

Kadrısunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Çetinkaya yabancı kontenjanını Senagalli Malick Mane'den yana kullandı.

Mane, santrafor olarak görev yaparken 34 yaşındaki futbolcu iki sezondur profesyonel bir takımda forma giymiyor.

Geçtiğimiz sezon Disiplin Kurulu tarafından ömür boyu men cezasına çarptırılan, bu sezon Çetinkaya'da başkanlık görevini üstlenen

Süleyman Yemen'in diğer transferlerde olduğu gibi Futbol Federasyonu’nda işlem yapmasa da futbolcusuyla birlikte bulunması dikkat çekti.

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08/09/2022 20:56