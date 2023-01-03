Cevad Prekazi'den KTFF ziyareti

Türkiye’nin köklü kulüplerinden Galatasaray’ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

6 sezon boyunca Galatasaray’da forma giyen ve oynadığı dönemin en çok sevilen futbolcuları arasında yer alan Cevad Prekazi, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Kıbrıs Türk futbolu ile ilgili sohbet etti. Ülke futbolu hakkında bilgi alan Prekazi, KKTC’yi çok sevdiğini ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

KTFF Başkanı Sertoğlu da Prekazi'ye ziyaretinden ötürü teşekkür ederken kendisini ülkemizdeki maçlarda da görmek istediğini belirtti. Gerçekleşen ziyarette futbolcu menajeri Tekin Birinci de hazır bulundu.

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03/01/2023 16:20