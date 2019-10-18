Cevdet Alptürk Şampiyon

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın önemli organizasyonu olan ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na da puan veren Kocaeli Rallisi'ne toplamda 60 , ülkemizden ise 8 ekip katıldı.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı , Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan veren Ford Otosan 37.Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve ilk gününün şampiyonamıza puan verdiği yarışta ülkemizden 8 ekip yarıştı.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında lider durumda bulunan Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener yeni araçları Skoda Fabia R5 ile yarışa katıldılar ve yarışın ilk gününde elde ettikleri KKRŞ birinciliği ile KKTC Şampiyonluğunu ilan etmiş oldular.En yakın takipçisi MRB Racing Team'den Rauf Denktaş-Mehmet Mişon yarışı tamamlayamazken, yine MRB Racing Team pilotları Sadık Bilgimer -Mustafa Kandır İlk günü 2. olarak , Selen Bilgimer-Alkan Pala günü 3. ,Vural Vurur-Turgut Albayrak 4. ,Halil Mulla - Mehmet Çağla 5. ve Nethouse Rally Team'den Mehmet Kamiloğlu -Ahmet Özerdem yarışı 6. olarak tamamladılar.Cevdet Alptürk - Mustafa Yücener ikilisi ayrıca Kocaeli Rallisinde başarı elde ederek genel klasman üçüncülüğünü kazandılar.Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yarışan Bora Manyera-Cem Çerkez ikilisi TRŞ 'nda yarışı 4. olarak tamamladılar.

Kocaeli Rallisi'ni ise Murat Bostancı -Onur Vatansever ikilisi kazandılar ve Türkiye Ralli Şampiyonu oldular.

18/10/2019 16:45