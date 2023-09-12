Cevdet Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

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12/09/2023

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Cevdet Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Boğaz Şehitliği ziyaretinde Yılmaz’a,  Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç ve GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı da eşlik etti.

Ziyaret programı kapsamında Yılmaz, ilk olarak şehitliğe çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzaladı.

Yılmaz, Özel Defter’e şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk Halkı’nın kutsal davası uğruna canlarınızı korkusuzca feda ederek, mukaddes şahadet mertebesine eriştiniz.

Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün bağımsız olarak yaşayabilmesi için yaptığınız eşsiz fedakarlıklar asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla anılacaktır.

Aziz hatıralarınızın önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun”

12/09/2023 17:03
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TAGS: Cevdet Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti
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