Cevdet Yılmaz, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi. 

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13/09/2024

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Cevdet Yılmaz, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti, KKTC'de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi. 

Kabule ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Serim, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın kabullerinde, Kıbrıs İşleri Koordinatörümüzle birlikte Kıbrıs Türkünün her alanda müreffeh yarınlara ulaşması için KKTC’de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. 

Serim, "Tüm projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini teminen iş planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı. 

13/09/2024 08:38
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TAGS: cevdet yılmaz, yasin ekrem serim
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