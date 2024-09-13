Cevdet Yılmaz, Büyükelçi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi.
13/09/2024
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'i kabul etti, KKTC'de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi.
Kabule ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Serim, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın kabullerinde, Kıbrıs İşleri Koordinatörümüzle birlikte Kıbrıs Türkünün her alanda müreffeh yarınlara ulaşması için KKTC’de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.
Serim, "Tüm projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini teminen iş planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.
13/09/2024 08:38