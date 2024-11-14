Cevdet Yılmaz: KKTC ile İşbirliğimiz Daha da Güçlenecek

KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Yılmaz, KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her seviyede güçlü olduğunu belirterek, “Bununla yetinmeyecek, işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen geldiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldik. KKTC ile aramızdaki işbirliği ve yakınlığın hangi seviyede olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz bununla yetinmeyecek, işbirliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 79. Genel Kurulu’nda ifade ettikleri üzere, uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması hayati öneme sahiptir. Sayın Tatarın, 15 Ekim’de Birleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Hristodulidis ile biraraya geldiği görüşmede vurguladıkları iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz. KKTC’nin Türk devletleriyle TDT yoluyla temaslarının arttırılmasından ve ilişkilerinin geliştirilmesinden de büyük memnuniyet memnuniyet duyuyoruz. Sayın Ersin Tatar’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürekten paylaşıyorum.