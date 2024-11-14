Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamalarına Katıldı

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bu akşam Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve eşi Oya Öztürkler'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli mesajlar verdi.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anarak, “Kıbrıs Türk halkının var olma destanının yazılması için şehit düşen Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yâd ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve eşine misafirperverlikleri için teşekkür eden Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.