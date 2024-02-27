Cevdet Yılmaz, Londra'da Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kıbrıslı Türk toplum temsilcileri ile görüştü

Yılmaz, Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Görüşmeye KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

Cevdet Yılmaz’ın görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle: İngiltere programlarımıza, Türk İş Dünyası, Kıbrıs Türk Toplumu Temsilcileri ve Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen ‘Türk Toplumu Temsilcileri’ programlarıyla devam ediyoruz.

Programlarımızda, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin Türkiye’nin rekabet gücüne etkilerini değerlendirerek, ülkemizdeki yatırımlara ve potansiyel iş birliği alanlarına dair attığımız adımları anlatarak, iş insanlarımızın, STK ve dernek temsilcilerimizin kıymetli görüş, katkı ve önerilerini aldık.

İngiltere ve Türkiye, ikili ilişkileri ve yatırım fırsatları ile büyük bir ticaret hacmine sahip olmaya devam ederken, Kıbrıs meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel boyutları olan konulara da çözüm üretebilecek potansiyele sahiptir.

Bu bağlamda atacağımız adımların, hem Avrupa’nın hem de coğrafyamızın güçlü ve emin adımlarla geleceğe ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyor, programlarımıza fikirleri ile katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.