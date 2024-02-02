Cevdet Yılmaz: Orta vadeli program kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görevinden affını isteyen Erkan'a teşekkür etti ve orta vadeli programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.



Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

Bu habere tepkiniz:

