Cevdet Yılmaz'dan Rauf Denktaş'ı Anma Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 13. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Yılmaz, paylaşımında Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

*"Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

Denktaş liderliğinde Kıbrıs Türkü eşitlik ve özgürlük mücadelesini KKTC devletini kurarak taçlandırmıştır.

Bıraktığı miras, Kıbrıs Türk halkının çok daha güçlü bir gelecek oluşturma yolunda verdiği onurlu varoluş mücadelesinde yaşamaya devam edecektir.

Ruhu şad olsun.”*

Denktaş, 13 Ocak 2012’de hayatını kaybetmişti.