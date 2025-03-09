Cevdet Yılmaz’dan Suriye’de Yaşanan Olaylara İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’de son dönemde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Güvenlik ve Birlik Vurgusu

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin herkesi üzdüğünü belirterek, Türkiye’nin Suriye halkının güvenliği ve birliği için kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.” diyen Yılmaz, bölgedeki provokasyon girişimlerine karşı uyarılarda bulundu.

Suriye’de İstikrarın Güçlenmesi Türkiye İçin Önemli

Yılmaz, açıklamasında Suriye’deki istikrarsızlığı körükleyen unsurların başarılı olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye, kardeşane temennimiz olduğu kadar ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye’de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır.”

Ankara’nın Suriye politikası çerçevesinde bölgenin barış ve istikrara kavuşması için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.