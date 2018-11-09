Cevizdeki yağ kilo aldırır mı?

Barcelona Klinik Hastanesi (CIBERobn) ve Loma Linda Üniversitesi'nden araştırmacılar, cevizlerin sağlıklı yaşlanma konusunda rolü olup olmadığı konusunda araştırma yaptı. Nutrients dergisinde yayınlanan Ceviz ve Sağlıklı Yaşlanma Araştırması'na göre; 300 kaloriye kadar yani yaklaşık günde 10-12 adet yenilen ceviz, sağlıklı ve yaşlı bireylerin günlük beslenmelerine dahil edilebilir.

Araştırmanın baş inceleyicisi ve araştırmanın eş yazarı Dr. Joan Sabate, ceviz tüketimini ve vücut ağırlığını inceleyen önceki çalışmaların olduğunu ancak bunların daha genç bireylere ve daha kısa süreli olarak odaklandığını belirterek "Yaşlıların kilo alımı endişesi olmadan cevizi beslenmelerine ilave edebilmelerini umuyorduk. Zaten bu durum araştırmayla da kanıtlandı" dedi.

CEVİZDEKİ YAĞ KİLO YAPMAZ!

Çalışmanın yazarlarından Edward Bitok, cevizdeki yağın kilo alımına yol açtığına ve dolayısıyla bunun obezite, kalp hastalığı, diyabet gibi kiloyla ilgili diğer sağlık sorunlarına sebep olabileceğine dair yaygın bir yanlışın olduğunu söyledi.

Edward Bitok "Cevizdeki yağın sağlıksız olduğu ve kilo almaya yol açtığı düşüncesinin aksini ispat etmek için araştırma yapmak istedik. Ayrıca bu çalışmanın esas amacı, ceviz yiyen kişilerin yemeyenlere kıyasla daha yüksek bir kilo alımı riskiyle karşı karşıya olup olmadıklarını tespit etmek" dedi.