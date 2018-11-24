Cevizi Sevmek İçin 10 Neden
Diyetisyen Denizgil, cevizin insan sağlığına faydalarını açıklandı
24/11/2018
Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda cevizin beslenmedeki önemini yazdı:
Leman Denizgil'in yazısı şöyle:
İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen ceviz, küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği zengin besin değerleri ve vitaminlere sahip, mucizevi bir yemiş türüdür.
Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz cevizin bilinçli bir şekilde tüketildiğinde insan sağlığına ciddi oranda faydası vardır. Cevizin içerdiği zengin vitamin ve mineraller beyin gelişimi, kalp sağlığı, kolesterol, kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynamaktadır.
- Omega 3 bakımından zengin olan ceviz, beyin gelişiminde, zihinsel fonksiyonlarda çok etkilidir. Özellikle çocuklarda zeka gelişimi için her gün ceviz tüketilmesi önerilir.
- Doymamış yağ asitlerince zengin ceviz kalp sağlığımız için önemli bir besin kaynağıdır
- Ceviz,damar tıkanıklığını engeller
- Ceviz kanser hastalığına neden olan etkenleri ortadan kaldırma olasılığına sahiptir. Düzenli bir şekilde tüketilen ceviz, kanser riskini azaltarak, kansere karşı metabolizmamızı daha dirençli hale getirmektedir.
- Günlük olarak tükettiğiniz 3 ceviz kan şekeri ve kolesterol seviyesini düzenli bir seviyede tutmaya yardımcı olur.
- Ceviz barındırdığı yüksek kalori ile kemik gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Fakat aşırı tüketilen ceviz kilo alımına sebep olabilmektedir
- Lif içeriğiyle sindirim sistemine olumlu katkı sağlar.
- Ceviz,bol miktarda antioksidan içerir.
- Barındırdığı Omega 3 yağ asidi ve zengin bakır içeriği ile ceviz cilt için önemli bir besin kaynağıdır.
- Ceviz, uyku sorunu yaşayanlar da içinde bir çözümdür. Bunu da içinde bulundurduğu triptofan adlı aminoasit ile sağlar