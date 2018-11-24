Cevizi Sevmek İçin 10 Neden

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda cevizin beslenmedeki önemini yazdı:

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

İnsan sağlığına olan faydaları ile bilinen ceviz, küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği zengin besin değerleri ve vitaminlere sahip, mucizevi bir yemiş türüdür.

Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz cevizin bilinçli bir şekilde tüketildiğinde insan sağlığına ciddi oranda faydası vardır. Cevizin içerdiği zengin vitamin ve mineraller beyin gelişimi, kalp sağlığı, kolesterol, kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynamaktadır.

Omega 3 bakımından zengin olan ceviz, beyin gelişiminde, zihinsel fonksiyonlarda çok etkilidir. Özellikle çocuklarda zeka gelişimi için her gün ceviz tüketilmesi önerilir.

Doymamış yağ asitlerince zengin ceviz kalp sağlığımız için önemli bir besin kaynağıdır

Ceviz,damar tıkanıklığını engeller