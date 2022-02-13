Cevizin faydaları nelerdir?

Cevizin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Tüketir tüketmez etkisini gösteren ceviz, kısa sürede tüm damarları temizliyor, hafızayı güçlendiriyor ve cildi yeniliyor. Uzmanlar cevizi düzenli tüketenlerin özellikle kalp sağlığı açısından önemli faydalar görebileceğini belirtiyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Araştırmalar, her gün düzenli olarak ceviz tüketen kişilerin, kalp damar sağlığının daha iyi olduğunu ve hafıza problemleri yaşamadıklarını ortaya koyuyor. Dr. Muammer Yıldız ceviz tükettikten sonra vücutta meydana gelen mucizevi değişimleri sıraladı.

Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.

Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi.

Sadece 3 yemek kaşığı (51 g) ceviz yağını içerseniz kan damarlarınızın kondisyonunu 4 saat içinde geliştirmiş oluyorsunuz.

Ceviz yağının özellikle endotelyal hücrelerin sağlamlığı için çok faydalı olduğu kanıtlandı.

Bu hücreler kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

7-KALP VE DAMARLARA FAYDALARI

Sağlıklı bir yaşamın parçası olarak ceviz yemek kalp için iyidir. Doymamış yağ asitleri ve diğer besinleri içeren ceviz önemli bir aperatif yiyecektir diyebiliriz. Eğer kalp ile ilgili sorununuz varsa doğru tüketilmesi durumunda cevizin faydasını göreceksiniz.

8-KEMİKLERE FAYDALARI

Bazı uzmanlar cevizde bulunan kalori miktarının kiloya neden olacağını iddia ediyor fakat buna karşılık büyük bir çoğunluk ise aşırı şekilde beslenilmediği sürece cevizin içerdiği kalorinin kemiklerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmektedirler.Ayrıca ceviz tüketiminden sonra meydana gelen kalorinin vücut tarafından depolanmadığı belirtiliyor.

9-CİLDE FAYDALARI

Omega 3 yağı ve zengin bakır içeren cevizin cilde de çok faydası vardır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.

10-BEYİNE FAYDALARI

Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Bazı bilim adamları besin maddelerinin hangi organımıza benziyor ise o organa faydalı olduğu yönünde iddiaları var ki ceviz de görüntü olarak beyine benziyor.Fakat cevizin beyine benzemenin ötesinde ciddi anlamda beyine faydaları var. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenen ceviz, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorununuzu çözebilir.

11-DİYABETE FAYDALARI

Diyabet hastalığında karşılaşılan en sık sorun kan şekerinin yükselmesidir. Ceviz ise kan şekerinin makul seviyelerde kalmasına yardımcı olmaktadır. Böylece diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir.

12-KOLESTEROLE FAYDALARI

Günlük 4-5 tane ceviz tüketiminin kolesterolü düşürür. İyi kolesterol seviyeni yükseltir ve kötü kolesterol yükselmesine engel olur.

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13/02/2022 15:20