Çevre Bilimci Ergün Bey: Pek yakında bu görüntülerin benzeri bizde de olacak

Çevre Bilimci Ergün Bey, sosyal medya hesabı üzerinden İspanya’da yaşanan sel felaketi sonrası Avrupa Uzay Ajansının paylaştığı görüntüleri paylaşarak, “Pek yakında bu görüntülerin benzeri bizde de olacak” ifadelerini kullandı.

Ergün Bey’in açıklaması şöyle:

İspanya’da yaşanan sel felaketi sonrası Avrupa Uzay Ajansının paylaştığı görüntü. Pek yakında bu görüntülerin benzeri bizde de olacak. Bakalım sayısal Loto ne zaman bize vuracak. Arabalarınızı ful sigorta yapmayı ihmal etmeyin. Bahçenizde park ettiğiniz arabanızı denizde bulacaksınız. Ormanları katledip, beton basmaya devam. Çok güzel günler bizleri bekliyor...