Çevre Dairesi: 5 kişi ve kuruma ceza kesti

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi 24-30 Eylül tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı.

Daire bir haftalık süre zarfında 200 yeri denetledi. Denetlenen yerlerin yanı sıra ilçelerde egzoz emisyon testleri de yaptırılıyor.



Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 60, Mağusa-İskele’de 48, Girne’de 30, Güzelyurt-Lefke’de 57 yer denetlenirken, 35 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 5 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz.

HAFTALIK TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Çevre Koruma Dairesi tarafından, her hafta Perşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında bu hafta 4 Ekim Perşembe günü; Çevre Koruma Dairesi Mağusa Şubesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde Tatlısu kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Şubesi, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu avlusunda temizlik etkinliği düzenliyor, Lefke-Gemikonağı Lefke göleti yolu üzerinde Lefke Belediyesi ile Çevre Koruma Dairesi işbirliğinde ağır iş araçları ile temizlik çalışması yapılacak.