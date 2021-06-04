Çevre Günü Dolayısıyla Belediyeler Birliği İle Meclis Arasında Dostluk Maçı Oynanacak

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk maçı oynanacak.

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04/06/2021

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Çevre Günü Dolayısıyla Belediyeler Birliği İle Meclis Arasında Dostluk Maçı Oynanacak

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk maçı oynanacak.
Belediyeler Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran Salı günü saat 17:00'de başlayacak olan maç, 8 Ağustos Yenierenköy Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı izlemeye tüm bölge halkı davet edildi. 

04/06/2021 15:21
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TAGS: Dünya Çevre Günü, Belediyeler Birliği, Cumhuriyet Meclisi
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