Çevre Günü Dolayısıyla Belediyeler Birliği İle Meclis Arasında Dostluk Maçı Oynanacak
Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk maçı oynanacak.
04/06/2021
Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk maçı oynanacak.
Belediyeler Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran Salı günü saat 17:00'de başlayacak olan maç, 8 Ağustos Yenierenköy Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı izlemeye tüm bölge halkı davet edildi.