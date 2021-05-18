Çevre konusunda denetim yok, cezalandırma yok, tabii sorun çözülmez

Ülkesini seven insan onu çöplüğe çevirir mi?

Ülkesini seven insan doğal güzelliklerini katleder mi?

Ülkesini seven insan, tarihi ya da doğal güzelliklerinin yok olmasına göz yumar mı?

Ülkesini seven insan devlet olanaklarını peşkeş çeker mi?

Ülkeyi sevmek nedir ki?

Sevmek sözle olmaz, onu gerçek anlamda göstermek gerekir.

Bayram tatilini Karpaz bölgesinde geçiren birçok vatandaşımızın, oralarda çöplerini bırakıp kaçması ve gerisinde büyük bir pislik bırakması kınanıyor kaç gündür.

Özellikle Karpaz bölgesinden duyarlı vatandaşlar sitem ediyor, tepki gösteriyor, yapılanın “insafsızlık” olduğunu söylüyor.

Gerçekten de ortaya çıkan tablo çok kötü, çok saygısızca, çok sorumsuzca…

O güzel sahillerde, o güzelim piknik alanlarında ne güzel eğlendiniz, hoşça vakit geçirdiniz, e niye çöpünüzü de alıp gitmezsiniz, neden pisliğinizi bırakıp kaçıyorsunuz?

O güzelliğin tadını çıkarıp da orayı çöplerle boğup, bırakıp kaçmak nasıl bir ruh halidir?

Bu nasıl bir bencilliktir, bu nasıl bir terbiyesizliktir?

Ülkesini seven insan bunu nasıl yapar ki?

O çöpleri bırakıp kaçanlar, sosyal medyada o fotoğrafları, gösterilen tepkiyi gördüğünde utanmadı mı? Yüzleri kızarmadı mı?

Siz o güzelliğin tadını çıkardıktan sonra oraya başkalarının da geleceğini, onların da o güzelliklerin tadını çıkarma hakkı olduğunu tahmin edemiyor musunuz?

Pisliğinizi bırakıp gideceksiniz de başkası mı toplayacak onları?

Tabii yalnızca Karpaz’da yapmıyorlar bunu, ülkenin her tarafı böyle.

Ülkenin dört bir tarafında piknik alanları çöp içinde…

Anayol kenarları, banketler, sokaklar, yeşil alanlar, boş arsalar, sanayi bölgeleri, aklınıza gelen her yer çöplük içinde…

Şikayet de ediyoruz belediyelerden ya da hükümetten temizlemiyor diye.

Evet temizlik konusunda birçok yerel yönetim ve Çevre Dairesi sınıfta kalmış durumda ama vatandaş da sorumlu olacak, “Ben kirleteyim başkası temizlesin” doğru bir mantık değil.

Temizlik yapan bazı duyarlı vatandaşlar, sivil toplum örgütleri var ama nereye kadar temizleyecekler?

Hem haksızlık değil midir, biri sorumsuzca kirletsin, diğeri de boynunun borcuymuş gibi başkasının pisliğini temizlesin?

Tabii yalnızca karayı değil, denizleri de kirletenler var, arsızca ve sorumsuzca… Hatta barajları, göletleri, dereleri de kirletiyorlar… Gerçekten de akıl alır gibi değil.

Bu arada yollarda yalnızca çöp yok, araçlar kedileri, köpekleri, kirpileri, yılanları basıyor, yollar hayvan leşleriyle dolu.

Hayvan ölüleri ya üzerinden geçen araçlar nedeniyle ezile ezile yere yapışıyor, ya da biraz yolun kenarındaysa eriyor, kokuyor, sonra ağır ağır yok oluyor, hiçbir yetkili makam ilgilenmiyor, hiçbir Allah’ın kulu da bu hayvan ölülerini kaldırmayı düşünmüyor… Ne kötü bir durum…

Bu ülkenin birçok değerli tarihi eserleri dökülüyor, yıkılacak, yok olacak, kıymetini bilmiyoruz, öylece kaderine bıraktık.

Başka ülkede olsa gözünün nuru gibi koruyacaklar ama biz elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz.

Kış aylarında, ağaçlara dadanan, kesip götüren, odun yapıp satan çeteler var, verimli zeytin ağaçlarını bile acımasızca kesiyorlar.

Ülkeyi sevmek böyle olmaz, bu olsa olsa bencillik ve sorumsuzluk olur.

Bir araştırma yapılsa iyi olur, bir ülkenin vatandaşı kendi ülkesine neden bu kadar ihanet eder? Her tarafı kirletenlerin, gerçek anlamda aidiyeti yok mu ülkesine?

Bazen böyle şikayet ettiğimde bazı vatandaşlar beni arıyor ya da mesaj atıyor ve “Siz Hindistan’a ya da Pakistan’a gitmediniz galiba. Oralara gitseniz Kuzey Kıbrıs’a kirli demezdiniz” diyorlar.

Ne Hindistan’a gittim ne de Pakistan’a ama oraların bazı kentlerinin ya da kentlerin bazı bölgelerinin nasıl kirli olduğunu biliyorum. Ancak beni ilgilendirmez, ben neden kendimi kötü örneklerle karşılaştırayım?

Neden ülkemi bazı pırıl pırıl, tertemiz ülkelerle karşılaştırmayıp da kötü örneklerle karşılaştırıp teselli bulayım? Hayır ben ülkemi tertemiz istiyorum… Öyle temiz, öyle düzenli olalım İstiyorum ki bu ülkeye gelenler bize hayran kalsın…

Tabii denetim yapmazsanız, bunları yapanları ciddi şekilde cezalandırmazsanız, yapanın yanına kalırsa, bilinçlendirme çalışmaları yapmazsanız tabii ki çevre kirliliğinin ve çevre katliamının sonu gelmez.

Öyle can yakıcı cezalar ve öyle ciddi denetim olmalı ki bunları yapmayı aklına bile getiremesin kimse.

Yıllardır turizm ve çevre aynı bakanlıkta yer alıyor. Bu bakanlığı alanlar turizme ağırlık veriyor, çevreye ilgilenmiyor. Söze Çevre Bakanlığı var, söze Çevre Dairesi var…

Var ama yok hükmünde… Maalesef, yıllardır hükümetlerin de Çevre Bakanlarının gündemi olamadı çevre… Önemsemediler, böyle bir sorun olduğunu kabul etmediler.

İlgilenseler, ciddiye alsalardı, biz sıkça çevre kirliliği, çevre katliamı haberleri yapamazdık, sosyal medya bu gibi haberleri tartışıp durmazdı. Gerçekten çok yazık…

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18/05/2021 23:07