Çevre Koruma Dairesi, haftalık denetim raporunu açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 105, Mağusa-İskele’de 162, Girne’de 73, Güzelyurt-Lefke’de 67 yer denetlenirken, 32 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 2 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

HAFTALIK TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ

Çevre Koruma Dairesi tarafından, her hafta perşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında ise, Perşembe günü, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, İskele Belediyesi işbirliğinde İskele bölgesindeki sahillerin temizliğini yapacak.

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt, Lefke ve Girne Birimleri ise Akdeniz Bölgesinde geniş kapsamlı temizlik etkinliği düzenleyecek.