Çevre Koruma Dairesi Karpaz Özel Çevre Koruma Birimi Tarafından Temizlik Etkinliği Gerçekleştirildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Karpaz Özel Çevre Koruma Birimi tarafından Altınkum sahili ve piknik alanında temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, dağıttığı çöp poşetleri ile mevcut çöplerin çevreye yayılmasının önüne geçilmesini ve atıkların etrafa yayılmasını önlemeyi amaçlayan Karpaz Özel Çevre Koruma Birimi, farkındalık yaratmak amacıyla bölgede piknik yapan vatandaşlara da çöp poşeti dağıttı.

Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ise Alagadi personeli ile birlikte Büyukkonuk Belediyesi’ne bağlı Kaplıca balıkçı barınağı bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Temizliğe Büyükkonuk Belediyesi personeli ve iş araçları da büyük katkı sağlayarak, bölgenin temizlenmesi sağlandı.



ALO 123 HATTINA İHBAR EDİN

Açıklamada, çevre konusunda yasaları ihlal eden kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına bilgi verilmesinin çevrenin korunması açısından önemli olduğuna da dikkat çekildi ve “Çevre Koruma Dairesi, çevreyi kirleten vatandaşların Alo 123 ihbar hattına bildirilmesi durumunda bölgeye en yakın ekibini olaya müdahale etmesi için yönlendirerek anında cezai işlem uygulamaktadır. Herkesin çevreye karşı duyarlılık göstermesi halinde bu tür cezalara gerek kalmayacağı, temiz bir doğanın, gelecek nesillere bırakılmasını sağlayacağız” denildi.

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24/05/2021 15:58