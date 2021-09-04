Çevre Koruma Dairesi: Petrol kalıntısı olduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, bugün bir internet sitesinde çıkan ve Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğunu iddia eden bir haber üzerine açıklamada bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın irtibatı sonucu Belediye ve Çevre Koruma Dairesi personelinin yapmış olduğu incelemelerin ardından, haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Deniz kıyılarımızda görünen katran benzeri parçacıklar uzun yıllardır zaman zaman görülen ve belediye tarafından temizlenen maddelerden ibarettir. Ham petrolün bu kadar kısa sürede buharlaşıp katılaşması ve kıyıya vurması mümkün olmamaktadır” ifadeleri kullanıldı ve Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin Karpaz'dan, Girne Alsancak bölgesine kadar tüm sahilleri kontrol etmeye devam ettiği belirtildi.

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04/09/2021 12:22