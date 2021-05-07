Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Etkinliklerini Sürdürüyor

 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.

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07/05/2021

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Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Etkinliklerini Sürdürüyor

 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, Girne birimi ile Orman Dairesi personeli dün Alevkayası Piknik Alanı bölgesinde temizlik etkinliği düzenledi.
Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt ve Lefke birimi Yesilyurt sahil şeridinde, Karpaz birimi ise Karpaz sahillerinde ki Özel Çevre Koruma Bölgesinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

07/05/2021 15:15
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TAGS: Çevre Koruma Dairesi,  Turizm ve Çevre Bakanlığı
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