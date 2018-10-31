Çevre Koruma Dairesi'nden 289 denetim

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 22-28 Ekim tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında 289 yeri denetledi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 16, Mağusa-İskele’de 169, Girne’de 36, Güzelyurt-Lefke’de 68 yer denetlenirken, 20 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 6 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz.Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi gündüz denetimlerini daha da artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Soruşturma memurları hafta içi hergün çevre konularında denetim yapmak amacı ile tüm ilçelerde görev yapıyor. Çevre kirliliği yaratan iş yerleri ve kişilerin tespit edildiği denetimlerde, insanların çevreye karşı daha fazla duyarlılık göstermesi de hedefleniyor.

Çevre Koruma Dairesi personeli denetim esnasında ayrıca çevre yasaları hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtarak halkın bilinçmesini sağlıyor.