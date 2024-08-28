Çevre kuruluşları, AB'nin iklim hedeflerine dava açtı

Çevre kuruluşları, Avrupa Birliğinin (AB) 2030 yılı emisyon hedeflerini yükseltmesi için hukuki süreç başlattı.

Dünya çapında binden fazla çevre odaklı sivil toplum kuruluşunun (STK) üyesi olduğu İklim Eylem Ağı ile Küresel Yasal Eylem Ağı, AB Komisyonunun 2030 iklim hedeflerine yönelik AB Genel Mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, hukuki sürecin AB Komisyonunun 2030 yılı emisyon kurallarını sıkılaştırmayı amaçladığına işaret edildi.

Komisyonun, 2030 yılına kadar 27 ülkedeki sera gazı emisyonlarının büyük kısmını salan tarım, sanayi ve ulaştırma gibi çeşitli sektörlere yönelik yıllık sınırlar belirlediği anımsatılan açıklamada, söz konusu sınırların yasalara aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, AB'nin genel iklim hedeflerinin Paris İklim Anlaşması'ndaki 1,5 derece sınırını endişe verici ölçüde aştığı ifade edilerek, iklim eylemine hız verilmesi ve emisyonları daha fazla azaltacak önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

AB'nin çevre ve iklim alanında güvenilir olması için emisyonları düşürmeye hız vermesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, 2030 yılına kadar emisyonlarda en az yüzde 65'lik kesinti sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

AB, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor. Bu çerçevede, çeşitli sektörlerin emisyon salımını azaltmaları gereken sınırlar belirlenmişti.

STK'lar söz konusu önlemlerin yeterli olmadığını savunuyor.