Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci Seçildi

Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci seçildi.

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19/06/2021

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Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci Seçildi

Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci seçildi.
Çevre Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.
Birlik konferans salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Oda Başkanlığı’na oybirliği ile Cemaliye Özverel Ekinci getirildi.
Oda Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecek.

19/06/2021 10:52
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TAGS: Çevre Mühendisleri Odası, Cemaliye Özverel Ekinci
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