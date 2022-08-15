Çevre Mühendisleri Odası, Belediyelerin Birleştirilmesiyle İlgili Yasa Önerisi hakkında açıklama yaptı

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Cumhuriyet Meclisinde Belediyeler Yasası’ndaki değişiklikle ilgili teknik komite toplantılarına katılarak, görüş belirttiklerini ancak yasanın öneriler dikkate alınmadan komiteden geçirildiğini kaydetti.

ÇMO Başkanı Sibel Paralik tarafından yapılan yazılı açıklamada, odanın teknik komiteye sunduğu yazılı görüşler paylaşılırken, “Basından öğrendiğimiz bilgilere göre, birleştirme önerisinin öneriler ve kriterler dikkate alınmadan komiteden geçirildiğidir” denildi.

Söz konusu öneri ve kriterlerden yoksun biçimde hazırlanmış bir yasanın belediyeler için “reform” niteliği taşımayacağının tam aksine var olan sorunların üzerine yenilerin eklenmesine yol açacağının savunulduğu açıklamada, gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmadan sonuçlandırılan birleştirilmelerin su temini gibi halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da sıkıntı yaratacağı kaydedildi.

Çalışmanın tüm altyapısının ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde tamamlanmasına ve mevcut mevzuatlara uygun, uygulanabilir sonuçlanmasına dikkat edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Halihazırda yapılmış olması gereken Belediye seçimlerini bir an önce reformu gerçekleştirmek odaklı olarak hareket edildiğini ve uygulanması sıkıntılı olarak onaylanması yoluna gidildiğini gözlemliyoruz. Vatandaşın seçme, seçilme hakkını gözetmeyen bu durum, Anayasamıza da aykırılık taşımaktadır. Bu nedenlerle yapılması gerekenin, Belediye seçimlerinin en kısa sürede gerçekleştirilerek, reform çalışmasının seçim odaklı değil olması gerektiği şekilde tamamlanması sonrası hayata geçirilmesi olduğu kanaatindeyiz” denildi.

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15/08/2022 14:19