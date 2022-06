Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortak olarak düzenlenen “Doğanın Genç Savunucuları Fotoğraf Yarışması” ödül töreni Çatalköy Yerleşkesinde gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, UFÜ Mütevelli Heyeti Üyeleri, Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, aileler ve öğrenciler katıldı.

Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz: “Düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Doğa’nın genç savunucuları adlı fotoğraf yarışması adı altında gerçekleştirdiğimiz bu proje öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmekle birlikte sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi de amaçlanmaktadır. Çevre Araştırma Merkezi olarak çevreye karşı daha duyarlı bireyler yetiştirmek bizlerin ortak görevidir. Bu uzun süreli bir projedir. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz doğa için daha fazla ortak proje geliştirmemiz gerekiyor. Daha yaşanabilir bir doğa için cesur çevre savunucularına ihtiyacımız var. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz bizlere umut oldu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözü GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya bıraktı.

GİKAD Başkanı Kavuklu: “Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Doğa bizim için geçmişimizin bir mirası değil, geleceğimizin emanetidir. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece yaşayacağımız çevre felaketlerinin önüne geçmiş olacağız. Doğamız ve çevremiz bizimle birlikte var olmakta ve iyileşmektedir. Doğamız ve çevremiz olmadığı sürece bizim var olmamız ekonomik faaliyetlerimizi yürütmemiz mümkün değildir. Bakış açımızı değiştirip çevremize ve doğamıza sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.

GİKAD olarak doğamıza ve çevremize sahip çıkan gençler yetiştirmek için sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Çevremizi kirleten değil temiz tutan bir toplum olmamız için gençlerimizi doğa savaşçısı olarak yetiştiriyoruz. Bu yarışmanın temel amacı çevre bilinci aşılamaktır. Görüyorum ki bu bilince sahip bilinçli insanlarımız var. Bu sayının giderek artması için derneğimiz bu tür etkinliklere sürekli katkı sağlayacaktır. Bugün yanımızda olan Bakanımız Ataoğlu başta olmak üzere bütün protokole ve katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

GİKAD Başkanı Kavuklunun ardından söz alan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun şu ifadelerde bulundu: “Bu dünyada yaşayan her bireyin çevre savunucu doğa sorumlusu olması gerekmektedir. Bugün gerçekleşen projede Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de görev aldık. Eğitilecek gençlerimizi ilkokuldan başlayarak çevre konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Fotoğraflar sadece bir görsellik içermez. Bu fotoğraflar insanlara olumlu ya da olumsuz mesajlar ileten araçlardır. Geçmişten geleceğe yapılan arşivlerde doğamızı nasıl koruduğumuzu göreceğiz. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak her zaman bu tür faaliyetlere destek vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Müdür Uzun’un konuşmasından sonra kürsüye KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşma gerçekleştirdi. Bakan Ataoğlu: “ Bu etkinliği düzenleyen Girişimci Kadınlar Derneğine, Uluslararası Final Üniversitesine, Milli Eğitim Bakanlığına ve bu yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ediyorum. Çevre Bakanlığı olarak bizlerin doğaya sahip çıkan bireylere ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Bunun için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde Çevre Eğitimi dersi müfredatı 9.sınıf öğrencilerine ders olarak okutulmaktadır. Bundan sonraki atacağımız adım ilkokuldan başlayıp üniversitedeki eğitimlerinde de çevre eğitimi dersi alması yönünde olacaktır. Amacımız ülkemizin tarihi zenginlikleri ve doğal güzelliklerini koruyup kollayacak bireyler yetiştirmektir. Bizler bunu yaparak çocuklarımıza öncülük yapacağız. Bu doğrultuda bugün yarışmaya katılan bütün öğrencilerimize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Doğanın Genç Savunucuları Fotoğraf Yarışmasında birinci olan Ahmet Tulga’ya KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, ikinci olan Mustafa Tayfunoğlu’na GİKAD Başkanı Çağıner Kavuklu, üçüncü olan Ela Ömerağa’ya UFÜ Genel Sekreteri Bülent Taşel, dördüncü olan Derin Yolsal’a ise Sami Tamson tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekilen etkinlik son buldu.

The award ceremony of “Young Defenders of Nature” Photography Contest, which was organized jointly by Final International University, Cyprus Turkish Entrepreneur Women Association and TRNC Ministry of National Education, was held at Çatalköy Campus.

TRNC Deputy Prime Minister, Minister of Tourism, Culture, Youth and Environment Fikri Ataoğlu, TRNC Director of General Secondary Education Department of Ministry of National Education Cengiz Topel Uzun, GİKAD President İçim Çağıner Kavuklu, members of FIU Board of Trustees, Environmental Research Center Director Prof. Dr. Şerife Gündüz, photography contest participants, their families and school staff attended the ceremony.

In the Young Defenders of Nature Photography Contest 1st place Ahmet Tulga was awarded by Deputy Prime Minister Ataoğlu, second place Mustafa Tayfunoğlu by GIKAD President Caginer Kavuklu, third place Ela Ömerağa by FIU Secretary General Bülent Taşel, and fourth place Derin Yolsal by Sami Tamson.

20/06/2022 09:53