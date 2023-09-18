Çevre örgütleri ve Lefke Belediyesi çöp yangınlarını azaltmak için bir araya geldi. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin çağrısı ile, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Lefke Belediyesi’nden üyelerin oluşturduğu bir komite, çöp yangınlarının sebepleri ve önlenmesi ile ilgili raporları değerlendirildi.

Toplantı sonucu, çöp yangınlarının minimum seviyeye indirilmesi için vidanjör atıkları için arıtma sistemi kurulması ve evsel atıkların depolanacağı alandan ayrılması için fizibilite çalışması başlatıldı.

Ayrıca evsel atıkların depolanacağı alanlarda gaz çıkışının sağlanması ve iklimlendirme için de çalışma da başlatıldı.

Açıklamaya göre hazırlanacak fizibilite raporu sonrasında ulusal ve uluslararası paydaşlara bir proje sunulmasına ve bu yönde yatırım yapılmasına da karar verildi.