Çevre Platformu çam kese böceğine karşı gerekli mücadele verilmediği gerekçesiyle eylem düzenledi

Çevre Platformu, çam kese böceğine karşı gerekli mücadele verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

“Kurultayı Bırak Biraz Da Ormana Bak”, “Çam Kese Böceği Ormanlarımızı Yok Ediyor, Acil Müdahale”, “Koruyucu ve Önleyici Tedbirler almak İdarenin Görevidir” yazılı pankartlar tutulan eylemde havadan biyolojik ilaçlama için harekete geçilmesi için az zaman kaldığına dikkat çekildi, Başbakanla görüşme talebi dile getirildi ve basın açıklaması okundu.

Eylemde, 2020’den sonra havadan biyolojik ilaçlama yapılmamasından dolayı çam kese böceğinde patlama yaşandığı, diğer mücadele yöntemlerinin de gerektiği şekilde uygulanmadığı belirtildi.

- Mert: "2 hafta içinde ihaleye çıkılmazsa havadan biyolojik ilaçlama için geç kalınacak"

Çevre Platformunda yer alan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Çevre ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Cemal Mert, ormanlara ciddi zarar veren ve insan sağlığı için de tehdit oluşturan çam kese böceğine karşı 2020’ye kadar güzel bir mücadele verildiğini, bu mücadelenin en önemli unsurunun da havadan biyolojik ilaçlama olduğunu kaydetti.

Çam kese böceğinin 2023’te ormanlara ciddi zarar verdiğini kaydeden Mert, çam kese böceği zararlısına dikkat çekmek için eylemler yaptıklarını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile iki kez görüştüklerini ancak bu görüşmede verilen vaatlerin yerine getirilmediğini savundu. Biyolojik ilaçlama için ihaleye çıkılmadığına dikkat çeken Mert, haftaya içinde ihaleye çıkılmaması halinde havadan biyolojik ilaçlama için geç kalınacağını söyledi.

Mert, Başbakan’dan konu için randevu talep ettiklerini ancak bir aydır randevu taleplerine yanıt alamadıklarını da iddia etti.

-Ortak açıklama: "Havadan mücadeleyle ilgili hazırlık süresi neredeyse bitmek üzere...Bu mücadele bir yıl daha ertelenemez”

KEMA Vakfı Sekreteri Mehmet Davulcu tarafından okunan ortak açıklamada, çam kese böceklerinin zarar verdiği ağaçların kabuk böcekleri tarafından istila edildiğine ve kuruduklarına dikkat çekti.

Çam kese böceğinin astım, bronşit, cilt tahrişleri ve alerji gibi sağlık sorunlarına da neden olduğu kaydedilen açıklamada, çam kese böceğinin kontrol altına alınmasında, 2020’ye kadar, havadan biyolojik larvasit da dahil farklı uygulamalarla yüzde 98-99 oranında başarı sağlandığı kaydedildi. Açıklamada havadan ilaçlamanın bu başarının en önemli unsuru olduğunun altı çizildi.

-"Çam kese böceği zarar eşit değerinin üzerine çıktı; havadan biyolojik mücadele zorunlu"

2020’den sonra havadan biyolojik larvasit uygulamasının sekteye uğratıldığı ifade edilen açıklamada, bugün gelinen aşamada, çam kese böceğinin zararının eşik değerin üzerine çıktığı bu nedenle havadan biyolojik mücadele yönteminin zorunlu hale geldiği belirtildi. Açıklamada, "Diğer mücadele yöntemlerinin hiçbirinin bu yoğunluğu bir anda zarar eşik değerin altına düşürmesi mümkün değildir” denildi.

Çam kese böceği mücadelesiyle ilgili bir komite oluşturulacağı vaadi verildiği savunulan ancak hala komite oluşturulmadığı da ifade edilen açıklamada, "Bakanlıkta yapılan bir görüşmede havadan mücadele için kaynağın hazır olduğu söylendi ve uygulamanın yıl içinde zamanında yapılacağı" sözü verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ancak aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen ihaleye dahi çıkılmadı. Havadan yapılacak mücadeleyle ilgili hazırlık süresi neredeyse bitmek üzeredir, bu süre bittiği takdirde havadan mücadele riske girecektir. Bu mücadele bir yıl daha ertelenemez” denildi.

Çevre Platformunda yer alan örgütler şöyle: "Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği".