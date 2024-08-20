Çevre Platformu çam kese böceğinin birçok orman bölgesinde 'zarar eşiğini' aşarak büyük zararlara yol açtığını vurguladı

Çam kese böceğinin birçok orman bölgesinde “zarar eşiğini” aşarak büyük zararlara yol açtığını kaydeden Çevre Platformu havadan biyolojik ilaçlama yapılması konusunun aciliyetini görüşmek ve ihale sürecinin bir an önce başlatılması konusunda desteğini almak üzere Başbakan Ünal Üstel’den randevu istendiğini, üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yanıt alamadığını savundu. Platform bu nedenle perşembe günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Havadan ilaçlamanın eylül - aralık döneminde yapılması, havadan ilaçlama sezonunun bu sene de kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Platform, “Eğer Başbakan Ünal Üstel ile yine de görüşme olanağı yaratılmazsa eylemlerimiz genişleyerek devam edecektir dedi.

Çevre Platformu adına yazılı açıklama yapan KTTB Yönetim Kurulu Çevre, Halk Sağlığı ve İnsan Hakları Sorumlusu Cemal Mert, üç yıldır çam kese böceğine yönelik havadan ilaçlama yapılmadığı için son dönemde çam kese böceğinin birçok orman bölgesinde “zarar eşiğini” aşarak büyük zararlara yol açtığını; böceklerin, okul, kışla ve parklar dâhil yaşam alanlarına sirayet ederek insan ve hayvanlara da zarar verdiğini kaydetti.

-"Tarım Bakanı'ndan havadan biyolojik ilaçlama sözü aldık ve bir protokol taslağında hemfikir olduk, rafa kaldırdı"

Mert, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile yaptıkları toplantılarda havadan biyolojik ilaçlama konusunda söz aldıklarını ve bir protokol taslağı üzerinde hemfikir olduklarını ancak Çavuş’un taslağı “rafa kaldırdığını” savundu. Israrlarına rağmen Çavuş’un havadan biyolojik uygulama konusundaki vaadini kamuoyuna açıklamaktan kaçındığını da ileri süren Mert, “eylül - aralık döneminde yapılması gereken havadan ilaçlama sezonunun bu sene de kaçırılmaması için, en geç temmuz sonu ağustos başı ihale sürecinin tamamlanması gereği ortada iken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Orman Dairesi tarafında ihale sürecinin başlatıldığına dair bir bilgi gelmiş değildir” dedi.

Havadan biyolojik ilaçlama yönteminin 2020 yılına kadar uygulandığını ve Orman Dairesinin tespitlerine göre yüzde 99’a varan oranda başarı sağlandığını kaydeden Mert, son üç yıl havadan ilaçlamanın aksatıldığını; entegre mücadelenin diğer unsurlarının ise yeterli olmadığının altını çizdi.

Çevre Platformu’nu oluşturan örgütler şöyle: “Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Şehir Plancıları Odası”.