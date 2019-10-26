Çevre Sorunlarına Dikkat Çektiler

Mağusa Sivil Toplum Platformu bu sabah “Doğa İmdat Diyor” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Mağusa Sivil Toplum Platformu tarihi cümbez ağacının altında çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, “Doğa İmdat Diyor” baslıklı basın açıklamasında bulundu.

Platform adına basın açıklamasını tiyatrocu Ercan Saymen okudu.

Çevre sorunlarının yıllardır görmezden gelindiğini dile getiren Saymen, Gazimağusa’nın çevre sorunlarını beş maddede özetledi.

Birinci maddede çöplerin toplanıp gömüldüğünü böylece metan gazı oluştuğuna işaret edilen açıklamada, katı yakacaklarla ısınma sağlanmasının ise hava kirliliğine neden olduğu vurgulandı.

Kentteki kanalizasyon sisteminin de yetersizliğinin çevreye zarar verildiğine değinilerek, Gazimagusa Limanı’nın ise kentin çevre sorunlarından kanayan bir başka yarası olduğunun altı çizildi.

Son olarak kentin önemli sulak alanlarının yapılaşma ve çevre kirliliğiyle tehdit altında olduğu vurgulandı.

26/10/2019 11:45