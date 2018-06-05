HABER KIBRIS

‘Çevre ve Bisiklet Şenliği’ düzenlendi

 Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Bisiklet Sevenler Derneği işbirliğinde “Çevre ve Bisiklet Şenliği” düzenlendi.

ads
05/06/2018

‘Çevre ve Bisiklet Şenliği’ düzenlendi
ads
ads

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla dün düzenlenen etkinliğe, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bisiklet Severler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan ile DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu da katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanan bisiklet severler, buradan bisikletleriyle hareket ederek şehir içinde belirlenen parkurda sürüş yaptılar.

“Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Pedal Çevirelim” sloganı ile yapılan etkinlikte bisiklet sürüşünün ardından Hasan Özer ve Full Band Grubu şarkılar seslendirdi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çevre ve Bisiklet Şenliği, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems