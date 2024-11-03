Çevre ve Ekoloji Festivali yarın Gazimağusa’da yapılacak

Avrupa Birliği’nin "Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı" kapsamında finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi"nin kapanış etkinliği olan “Çevre ve Ekoloji Festivali” yarın yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamada, 10.30-16.30 saatleri arasındaki festivalin, Mağusa Suriçi Desdemona Parkı’nda düzenleneceği belirtildi.

Festivalin, çevre bilincini artırmayı, ekolojik ve çevre dostu yaklaşımları desteklemeyi ve toplumda çevre okuryazarlığını teşvik etmeyi amaçladığı ve temasının, “Küçük Adımlar, Büyük Etki” olduğu ifade edilen açıklamada, festivalin, çevre dostu ve sürdürülebilir yaşamı desteklemeye gönül veren, doğaya ve kültüre saygı duyan bireyleri, dernekleri ve kuruluşları bir araya getireceği ve onları öğrenciler ve halkla buluşturacağı kaydedildi.

Festival aracılığıyla, katılımcıların çevreye yönelik duyarlılıklarını güçlendirmenin ve farkındalık kazandırmanın hedeflendiği belirtilen açıklamada, katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu bildirildi.

Festivalde, yerel ve el yapımı ekolojik ürünler, doğal kozmetik, ev yapımı doğal yiyecekler, el işleri ve daha birçok ürünün ziyaretçilerle buluşacağı ifade edilen açıklamada, ücretsiz atölyelerin de düzenleneceği kaydedildi.

Festivalde ayrıca, doğa dostu ve sürdürülebilir çalışmalar yürüten birey ve kurumların projeleri ve faaliyetlerinin tanıtım stantlarının da yer alacağı ve çeşitli kamu spotları gösterileceği belirtildi.