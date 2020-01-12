Çevrede yaşayanlar kaçıyor

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Pickering Nükleer Santrali'nde kaza gerçekleşti. Santralin yakınında yaşayanlar bölgeden ayrılıyor, yetkililer anormal bir radyoaktif hareketlilik olmadığını söylüyor.

Kanada'nın orta kesimindeki Ontario eyaletindeki bir nükleer santralde bugün bir kaza gerçekleşti. Toronto yakınlarındaki Pickering Nükleer Santrali'ndeki kazanın ardından acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Reuters haber ajansı, nükleer santral çevresinde yaşayanların bölgeyi terk ettiğini bildiriyor. Resmi açıklamaya göre, şimdilik bölgede anormal seviyede radyoaktif hareketlilik tespit edilmiş değil.

12/01/2020 17:11