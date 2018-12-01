Çevre Koruma Dairesi Müdürü  Aktolgalı Fişini Paylaştı

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı kişisel sosyal medya hesabından, yürürlüğe giren "naylon poşetin ücretli olması" uygulaması ile ilgili market fişini paylaştı.

Aktolgalı "Çevre için milat başlamıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Aktolgalı'nın paylaşımı...

ÇEVRE İÇİN MİLAT BAŞLAMIŞTIR... TÜM HALKIMIZIN İÇİN HAYIRLI OLSUN. BAŞTA TURİZİM VE ÇEVRE BAKANIMIZ VE ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİMİZİN EMEKLERİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER