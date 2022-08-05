Çevrenin korunması aracılığıyla iki toplumlu işbirliği

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05/08/2022

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Çevrenin korunması aracılığıyla iki toplumlu işbirliği

Güney Kıbrıs’ta yer alan “Lemba” sahilinde dün düzenlenen bir etkinlikte tanıtımı yapılan bir projenin, çevrenin korunması aynı zamanda sürdürülebilirliğin teşvik edilmesiyle ilgili konularda, iki toplumlu işbirliğinin etkinleştirilmesini amaçladığı haber verildi.

Bunun 20 aylık bir proje olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, projenin “AdvocaCY: Katılıyorum, Öğreniyorum, Karar Veriyorum, Talep Ediyorum: Sürdürülebilirlik ve Değişim İçin Sivil Toplum” adını taşıdığını yazdı.

Gazete bunun “MASDER” isimli Kıbrıslı Türk örgütü ve “Norsensus” isimli bir Norveç örgütüyle işbirliği içerisinde “Active Citizens Fund Cyprus” tarafından desteklenen, aynı zamanda Proje ve Araştırma Merkezi (AKTI) tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu ekledi.

05/08/2022 12:24
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TAGS: çevre, haber, kıbrıs
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