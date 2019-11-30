Global Politikalar Merkezi Derneği (GLOPOL) ve Sosyal Reform Derneği (OPEK) işbirliğinde “Çevrenin Yeşil Hat Ötesi Tahribatı” konulu seminer düzenlendi.

GLOPOL’dan yapılan açıklamaya göre, Naci Talat Vakfı’nda yer alan seminerde; adanın her iki yanında doğaya yönelik yapılan tahribatlar anlatılarak, çevrenin korunması için yürütülen projelerden örnekler verildi.

Seminerde; “Kıbrıs’ta çevresel korumada zaman kaybetmeden her iki tarafın işbirliği yapmasının ve çevre konusunda ortak projelerle hareket edilmesinin” önemine işaret edildi.

Açıklamada, seminere, Kıbrıs’taki İsviçre, Fransa, Polonya ve Hollanda büyükelçiliklerinden diplomatlar ve üst düzey temsilcilerin de katıldığı bildirildi.

Seminerin açılış konuşmaları OPEK Genel Sekreteri Theano Kalavana ve GLOPOL Asbaşkanı İlksoy Aslım tarafından yapıldı.

Seminerde konuşan GLOPOL ve Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, daha çok zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta çevrenin birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre, seminere katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek de, AB Çevre Komitesi’nin 2030 inisiyatiflerini anlattı.

Aktivist Klitos Papastylianou ise Kıbrıs'ta çevresel koruma ve işbirliği ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

30/11/2019 16:04