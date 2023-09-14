Çevreyi korumanın önemini öğreten boyama kitapçığı Evkaf’ın destekleriyle çocuklar için hazır

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2023 yılında gençler aracılığıyla topluma iyiliği yaymak amacıyla düzenlenen İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması sonucunda ortaya çıkan projeler yararlı işlere vesile olmaya devam ediyor.

Lefke Gazi Lisesi’nin oluşturduğu İyiliğin Masalı Çevre Dostu Poni adlı hikayeli boyama kitabı çocuklara hizmet etmesi maksadıyla Evkaf tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere bastırılarak çoğaltıldı.

Denize atılan çöplerin zararlarını konu alan hikaye kitabı çocuklara çevre temizliğinin önemini anlatıyor.

İyiliğin hem resimlerle hem de yazılı olarak anlatıldığı boyama kitabı, 4 öğretmen ve 10 öğrencinin yoğun çaba ve emekleriyle hazırlandı.

İş birliği neticesinde çocuklara faydalı bir ürün çıkarmanın sevincini yaşayan Lefke Gazi Lisesi öğretmenleri Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret ederek Evkaf’ın verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.