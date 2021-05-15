Ceyda Düvenci: Aklımızdan geçen her şeyi hayata geçirecek güçteyiz

Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bayram özel bölümlerinin ilk konuğu başarılı oyuncu Ceyda Düvenci oldu.



Düvenci, birçok şeyi aynı anda yapabilmesinin sebebi tek bir amaca bağladı. “İlgilendiğim şeyler payda da tek bir amaçta – çocuk. Çocuk büyütmek benim tekrardan büyümeme sebep oldu. Psikoloğa başlamam anne olmak istediğimi hissettiğim an oldu. Herkes anne olmak isteyebilir. Ben kendime hazır mıyım, çocukluk yaralarım ne alemde, içindeki çocuk ne yapıyor diye sorguladım. Anne olmak istemem bir yolculuk başlattı. Daha iyi bir insan olmak, daha iyi çocuklar yetişmesine faydalı olmak istiyorum” sözleriyle var oluş amacını anlattı.

"YAPTIĞIM İŞLERİ AŞKLA YAPIYORUM"

Yapmak istediği her şeyi hakkıyla yapmayı sevdiğini paylaşan Düvenci, “Yaptığım işleri aşkla yapıyorum ve ciddi bir programlaması var. Koç üstü başak olmak da beni bu kadar programlı yapıyor. Yatağımızın başucunda bile aylık takvim var. Bülent isyan etse de alıştı” dedi.



İbrahim Selim’in “Kim seninle arkadaş olamaz?” sorusuna Düvenci, “Ağzı ile konuşmayan, kalbi ve beyni ile düşünmeyen, kitap okumayan, dedikodu yapan, vefasız, empatiden yoksun insan benim arkadaşım olamaz” dedi. “Bu tür insanları hayatımdan çıkarmaya çaba harcadım ve uzun zamandan beri böyle biri yok hayatımda. Herkes hayatında bir sürü şey yaşıyor. Sudan çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara hiç tahammülüm yok. Hiç yaşamamış tavrı, ne yaşadığını bilmeden yorum yapılma halini kabul etmiyorum. Akrabam bile olsan bu konuda taviz vermem” diyerek sınır çizdiğini söyledi.



Aynı zamanda çocukluğundan da bahseden başarılı oyuncu, sürekli kendini geliştirme istediğinin öğretmen bir ailede büyümesinden geldiğini söyledi. “Öğretmen bir ailede büyüdüm. Annem de çok ileri görüşlü bir müzik öğretmeniydi. Erken yaşta İngilizce öğrenmem için çalıştı, tenis kursuna gider akşam BBC kitaplarından İngilizce öğrenirdim” ifadesini kullandı.

"DÜNYA VATANDAŞI OLDUĞUMUZUN FARKINDA DEĞİLİZ"

İbrahim Selim’in "Dünya dışı varlıkların ilk temas ettiği insan olsa ne dersin?" sorusuna, “İnsanlar potansiyellerinin farkında değil. İnsanlık gerçekten neler yapabileceğinin farkında değil. Çok hipnotize bir hayat yaşıyorlar” diye yanıt verdi.

“Kapitalizm hipnotize bir hayat yaşatıyor. Aynı zamanda bizleri yetiştiren anne ve babalar da yaralarıyla bizi büyüttükleri için çok inandığımız kalıplar var. Dünya vatandaşı olduğumuzun farkında değiliz. Hayatımızın her yılını başka bir ülkede geçirebilecek kadar özgür olduğumuzun farkında değiliz. Aklımızdan geçen her şeyi hayata geçirecek gücün farkında değiliz“ diyen Düvenci, “Çok büyük bir aşk var dünyada, bunun farkında değiliz, doğanın farkında değiliz... O kadar çok şeyi atlıyoruz ki hayatın da başka bir şekilde döndüğünün farkında değiliz” diyerek herkesi potansiyelini keşfetmeye çağırdı.

"KIZIMIN NELER YAPABİLDİĞİNİ KENDİME BİLE SÖYLEMEDİĞİMİ FARK ETTİM"

Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi’nde çocuk gelişimi okuyan ve Gail Dines’ten ders alan Ceyda Düvenci, çocuk istismarı meselesine çok önem verdiğini söyledi. “Porno kültüründe çocuk yetiştirmek ve 9-12 yaş çocuklara yönelik cinsellik eğitimi alıyorum. Öğretmenlik yapabilmek için aynı zamanda yaratıcı drama eğitimimi tamamlayacağım. Çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumunu fark etmelerini sağlamak üzere bir müfredat oluşturuyorum. Kurduğum taş kağıt atölyesinde bu eğitimi vermek istiyorum. Regl olduğunu bile söylemekten ve ötekileştiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kız çocuklarının bildiği ve arkasında durduğu kadar, erkek çocukların da bunu bilmesi önemli” diye konuştu.



Kızı Melisa ile ilgili de içten paylaşımlarda bulunan Düvenci, “Melisa ile yolculuğum bana çok şey öğretti. Görüştüğüm terapistler yapabildiklerine odaklan telkininde bulundular. Kızımın neler yapabildiğini kendime bile söylemediğimi fark ettim. Öyle olunca hayatın genelinde her anlamda neyi yapabildiğime ve başkalarının da neleri yapabildiğine odaklanmalıyım dedim” diye değiştiğini ve kendi iç yolculuğunun onu nasıl dönüştürdüğünü anlattı.

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15/05/2021 14:03