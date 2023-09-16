Ceyda Düvenci apar topar hastaneye kaldırıldı

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvencisevenlerini korkuttu. 'Bambaşka Sohbetler' isimli programda sunuculuk yapan Ceyda Düvenci sette aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. (Posta)

Yer aldığı birçok başarılı proje ile beğeni toplayan Ceyda Düvencişimdilerde Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstleniyor. Sevilen isim programın çekimi sırasında rahatsızlandı.

46 yaşında olan Ceyda Düvenci ekibi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

Magazin kulislerinde konuşulan bilgiye göre solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği belirtilen Ceyda Düvenci hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu oldu.