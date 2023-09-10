Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan kalan dövme izini yok etti
2015 yılından bu yana meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir ilişkisi olan Ceyda Düvenci'nin, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülmüştü. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz aylarda İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde sona ermişti. Düvenci, ayrlık sonrası eski eşinden kalan dövmeyi değiştirdi.
10/09/2023
Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.
ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR
Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.