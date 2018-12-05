Ceyda Düvenci: “Dizi projeleri içime sinmedi”

Açıköğretim Fakültesi’nde Çocuk Gelişimi bölümü okumaya başladığını açıklayan oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün bir AVM girişide görüntülendi. Otopark çalışanlarına aracını teslim eden Düvenci soğuk havalarından korunmak için kalın uzun kaban ve belindeki çantalarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, kendisine gelen dizi projelerinin içine sinmediğinden kabul etmediğini söyledi.